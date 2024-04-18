Finlandiya vatandaşlık işlemlerini zorlaştırıyor

Finlandiya hükümeti vatandaşlık işlemlerini zorlaştıracak yeni yasa tasarısını parlamentoya sundu.



Hükümet, Finlandiya'nın yabancıların vatandaşlık almasını zorlaştırması ve sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkelerine dönüşünü hızlandırması gerektiğini öne sürüyor.



Finlandiya, Suriye ve Somali gibi ülkelerden artan sayıda gelen göçmen nedeniyle geçen yıl Rusya ile sınırını kapatmıştı.



Moskova, göç sorununu İskandinav ulusuna ve Avrupa Birliği'ne karşı silah olarak kullanmakla suçlanmıştı. Kremlin ise bu iddiayı reddediyor.



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