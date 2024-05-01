Fransa Dışişleri Bakanı'ndan sürpriz Kahire ziyareti

Fransız bir diplomatik kaynağın aktardığına göre, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, bugün Kahire'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek.



Bakan Sejourne'nin Kahire'ye ziyareti halihazırda gerçekleştirdiği Ortadoğu turu sırasında planlanmamış bir ziyaret.



Ziayaretin gerekçesi, İsrail ile Hamas arasında süren Gazze'de ateşkes sağlama çabalarının kritik bir noktaya ulaşması olarak gösterildi.

ÜÇ FRANSIZ VATANDAŞI REHİN

Fransa'nın Hamas tarafından rehin tutulan üç vatandaşı bulunuyor.



Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un Mısır ziyareti Lübnan, Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerinin ardından geldi.

Bakan'ın gündemi muhtemelen bu üç rehinenin serbest bırakılıp bırakılamayacağı ve anlaşmaya yaklaşılıp yaklaşılmadığı olacak.

ATEŞKES ANLAŞMASI HAKKINDA KONUŞTU



Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'te görüşen Sejourne, verdiği röportajda anlaşmaya doğru bir miktar ivme olduğunu ancak bunun uzun vadeli bir ateşkese doğru yalnızca ilk adım olacağını söyledi.



Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yapılacak bir saldırının İsrail'in Hamas'la savaşına hiçbir faydası olmayacağı konusunda uyardı.