Finlandiya'da Marin'in koltuğuna gelen ismin de fotoğrafları olay oldu

Finlandiya'da ana muhalefete gerileyen Sosyal Demokrat Parti'nin oy kaybının en büyük sebepleri arasında eski Başbakan Sanna Marin'in sızan parti görüntüleri gösteriliyordu. Sanna Marin hem başbakan hem parti lideri olarak girdiği seçimleri kaybedince iki koltuğunu da kaybetti.

Sosyal Demokrat Parti'nin yeni lideri ise 2018'deki liderlik yarışını Sanna Marin'e kaybeden Antti Lindtman oldu. Göreve birkaç gün önce başlayan Lindtman'ın başını da yeni sızıntılar ağırtacağa benziyor.