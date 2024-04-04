Finlandiya'da okul saldırısı: Akran zorbalığı can aldı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin bir banliyösü olan Vantaa'da bir okula silahlı saldırı gerçekleşti.



Saldırıda 12 yaşında bir çocuk akranı üç çocuğu silahla vurdu. Vurulan çocuklardan biri öldü ikisi de ağır yaralandı. Saldırının ardından ülkede yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi. Ölen çocuk çiçekler ve mumlarla anıldı.



Finlandiya polisi, saldırgan çocuğun sorgu sırasında polise arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığını söylediğini aktardı. Şüpheli çocuk bölgeye yılın başında taşınmıştı ve okula yeni başlamıştı.



Polis, silahlı saldırının ardından şüphelinin Helsinki'nin Siltamäki kentindeki okula gitmekte olan öğrencileri silahla tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.



Yapılan açıklamada, "Silahlı saldırıdan bu yana polis, çok sayıda farklı tehdidin farkına vardı. Bunların tümü kapsamlı bir şekilde araştırılıyor ve çok ciddiye alınıyor" ifadelerine yer verildi.



Olayda kullanılan tabancanın çocuğun yakın bir akrabasına ait olduğu belirlendi ve bununla ilgili olarak ayrı bir soruşturma başlatıldı.



Şüphelinin yaşı nedeniyle Finlandiya yasalarına göre cezai açıdan sorumlu sayılmıyor, bu da onun tutuklanamayacağı anlamına geliyor.



Polis sorgusunun ardından çocuk sosyal yardım yetkililerine teslim edildi.

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