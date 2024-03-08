Finlandiya'dan NATO'ya üye olan İsveç'e Rusya uyarısı

SUPO Başkan Vekili Teemu Turunen, İsveçli yayın kuruluşu SVT'ye açıklamalarda bulundu.



Turunen, "Rus istihbarat servisinin kapasitesini asla hafife almamalısınız. Onlar yetenekli ve biz de buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.



Rusya'ya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Turunen, İsveç'i Rusya'nın "artan tehditlerine" karşı uyardı.



Turunen, NATO üyeliğinin iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdığını ifade ederek "Finlandiya artık Rusya tarafından dost olmayan bir ülke olarak görülüyor ve bu da bize karşı önlem alınması anlamına geliyor." dedi.



İsveç, 7 Mart'ta ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olmuştu.



Rusya ile 1340 kilometre sınırı bulunan Finlandiya ise 4 Nisan 2023'te NATO'ya üye olmuştu.