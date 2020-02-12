Florida'da iki yunus vurulmuş halde bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta, üstlerinde bıçak kesikleri ve kurşun izleri olan iki yunus kıyıya vurulmuş halde bulundu.

Federal yetkililer neler olduğunu anlamak için yardım talep etti ve iş birliği içinde olan kişilere 20bin dolarlık ödül verileceğini duyurdu.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) açıklamasına göre Napoli’de bir biyolog geçen hafta ölü bir yunus buldu. Açıklamaya göre, yunus kurşun sebebiyle ya da kesici bir aletten ölümcül bir yara aldı. Emerald Coast’tan vahşi yaşam uzmanları ona çok yakın başka bir kumsalda daha vurulmuş bir yunus buldu.



2019 yılının Mayıs ayında Captiva adasında, başında ölümcül bir yara olan bir yunus bulunmuştu. Olayın soruşturması hala devam ediyor. 2002’den beri bu şekilde bulunmuş en az 29 yunus davası var.



Deniz Memelileri Koruma Yasası'na göre, herhangi bir bilimsel araştırma dışında yunuslarla etkileşimde bulunmak yasak. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Daires, olayları çözmek için çağrı hattına ihbarları bekliyor.



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