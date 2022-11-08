Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, referandumla görevden alındı (Türk eşi Zübeyde Temizel'e torpil yapmakla suçlanıyor)

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann yapılan referandum sonrası görevden alındı. Feldman'a ayrı yaşadığı Türk eşine torpil yaptığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, referandumla görevden alındı (Türk eşi Zübeyde Temizel'e torpil yapmakla suçlanıyor)

Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.

Peter Feldmann, görevden alındığını kabul etti.

Frankfurt Savcılığı tarafından martta, eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan Türk eşi Zübeyde Temizel'e "çok yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, referandumla görevden alındı (Türk eşi Zübeyde Temizel'e torpil yapmakla suçlanıyor) - 1

Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine düzenlenmesine karar verilmişti.

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