Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, referandumla görevden alındı (Türk eşi Zübeyde Temizel'e torpil yapmakla suçlanıyor)

Yapılan referandumda oy kullanan 200 binden fazla Frankfurtlunun yüzde 95'i Başkan'ın görevden alınması yönünde oy kullandı.



Peter Feldmann, görevden alındığını kabul etti.



Frankfurt Savcılığı tarafından martta, eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" Feldmann hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Feldmann'ın, 2018'deki seçim kampanyasına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan Türk eşi Zübeyde Temizel'e "çok yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.



Frankfurt'ta yolsuzluk davası devam ve suçlamaları reddeden Feldmann, belediye meclisinin azil kararını kabul etmemiş, bunun üzerine referandum düzenlenmesine karar verilmişti.