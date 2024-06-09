Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshetti ve erken genel seçim kararı aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı

'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı 'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

ERKEN SEÇİM KARARI

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

"Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” diyen Macron, kabinesini bu gece yerel saat ile 22.00'de toplayacak.

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