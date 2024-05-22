Fransa Dışişleri Bakanı: Filistin'in tanınması bizim için bir tabu değil

Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerinin Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyurmasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne konuyla ilgli açıklama yaptı. Sejourne "Filistin devletini tanımak Fransa için bir tabu değil, ancak böyle bir karar doğru zamanda verilmelidir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı: Filistin'in tanınması bizim için bir tabu değil
İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

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Geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa Birliği ülkesi, bölgede kalıcı barış için iki devletli bir çözümün şart olduğunu savunarak 'i tanıma kararı alacaklarını belirtmişti.

, ve hükümetlerinin Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Bakan, Filistin devletini resmi olarak tanımanın Fransa için bir tabu olmadığını, ancak böyle bir kararın doğru zamanda alınması gerektiğini ve sadece siyasi bir konumlandırma meselesi olmadığını söyledi.

Sejourne yaptığı açıklamada, "Bu sadece sembolik bir mesele veya siyasi konumlandırma meselesi değil, aynı zamanda barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devletin çözümüne hizmet eden diplomatik bir araçtır" dedi.

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