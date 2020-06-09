Fransa Maliye Bakanı, ülkede havacılık sektörü için acil durum ilan etti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkede corona virüs (Covid-19) nedeniyle finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan etti. Bakan Le Maire, havacılık sektörüne 15 milyar euro destek sağlanacağını açıkladı.

DHA 09.06.2020 - 11:41

Fransa Maliye Bakanı, ülkede havacılık sektörü için acil durum ilan etti

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 7 milyon 200 binden fazla kişinin de hasta olmasına neden oldu.

Virüsün sağlık sistemlerine etkisinin yanı sıra, virüsle mücadele etmeye devam eden ülkelerin ekonomilerine de ağır etkileri oldu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ülkede corona virüs finansal açıdan olumsuz etkilenen havacılık sektörü için acil durum ilan ettiğini ve 15 milyar euroluk finansal destek sağlanacağını açıkladı.

Le Maire, “Egemenliğimiz ve ekonomimiz için çok kritik olan Fransız havacılık endüstrisini desteklemek için her şeyi yapacağız” dedi.

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