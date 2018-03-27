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Fransa, Rusya'yı Mbappe ve Pogba ile geçti

Ntvspor

Dünya

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Rusya ile Fransa özel maçta karşı karşıya geldi. Fransa, Rusya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40 ve 83'te Kylian Mbappe ile 49'da Paul Pogba kaydetti.

Fransa'da Paul Pogba attığı golden sonra, formasının içine giydiği "Doğum günün kutlu olsun baba. Allah rahmet eylesin" tişörtünü göstererek, geçen yıl kaybettiği babasının doğum gününü kutladı.

Evsahibi Rusya'nın tek sayısı ise 68'de Fedor Smolov'dan geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Rusya'da maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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