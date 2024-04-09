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Fransa, Ürdün ve Mısır’dan Netanyahu’ya Refah çağrısı

Fransa, Mısır ve Ürdün liderlerinin Refah’a girilmemesine ilişkin ortak açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu zafer Refah'a girmeyi ve oradaki terörist taburlarını ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu olacak; tarih belirlendi” dedi.

Fransa, Ürdün ve Mısır’dan Netanyahu’ya Refah çağrısı
Netanyahu, Refah'a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini açıkladı

Netanyahu, Refah'a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Kralı Abdullah, dün ortak açıklama yaparak Gazze'de acil ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak şiddet, terör ve savaşın barış getiremeyeceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca barışın iki devletli çözümle sağlanacağı ifade edilip “'in Refah'a yönelik saldırısının tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı Kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu bu açıklama sonrasında “Bugün Kahire'deki görüşmelere ilişkin ayrıntılı bir rapor aldım. Başta tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde etmek olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz. Bu zafer Refah'a girmeyi ve oradaki terörist taburlarını ortadan kaldırmayı gerektirir. Bu olacak; tarih belirlendi” dedi.

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