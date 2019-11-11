Fransa'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Fransa'da Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Bazı binaların hasar gördüğü Teil kasabasında 3 kişi yaralandı. Yetkililer "evlerinizi terk edin" çağrısı yaptı.

deprem-fransa.jpg

Fransa'nın güneydoğusundaki Montelimar kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Grenoble, Avignon ve Marsilya şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

Ardeche Valiliğinden yapılan açıklamada, Teil kasabasında da hissedilen depremde 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Teil'de bazı binalarda hasar oluştuğu ifade edilerek, bölge sakinlerine evlerini terk etmeleri ve geçici barınma merkezine gitmeleri çağrısı yapıldı.

İNGİLİZ UZMAN, OLASI İSTANBUL DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...