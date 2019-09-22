Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
SALDIRGAN KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI
Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.
Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Fransa'da camiye saldırı
Anadolu AjansıDünya
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.