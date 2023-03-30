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Fransa'da "influencer"lara denetim ve reklam yasağı geliyor

Fransa'da influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetleri denetim altına alınıyor. Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısında ayrıca influencerların alkol ve estetik operasyonu reklamı yapmalağrı yasaklanıyor.

Fransa'da "influencer"lara denetim ve reklam yasağı geliyor

'da Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti.

Fransız milletvekilleri mecliste, influencerların platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Tasarının nihai olarak onaylanması için Parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.

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