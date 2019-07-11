Fransa'nın yasal olarak çocukların kalçasına vurularak cezalandırmayı yasaklayan kanun önerisi Senato'dan geçerek onay gördü.

Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen çocuğu aşağılayıcı ifadeler kullanmayı da yasakladı.



Yasağın Parlamento'da kabul edilmesinin ardından, 'Sıradan Eğitim Şiddetini Yasaklama' yasası Medeni Kanun'a eklendi. Fransa, yasal olarak çocukların kalçasına vurularak cezalandırmayı yasaklayan 56. ülke oldu.



'ŞAPLAK KARŞITI YASA'

Halk arasında yaygın olarak 'şaplak karşıtı yasa' olarak bilinen yasa, resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe konuldu.

Yasa 2 Temmuz'da Senato tarafından kabul edildikten sonra, şimdi belediyede kıyılan nikah sırasında nikah memuru evlenen çiftlere evlilikte geçerli olan yasal hakları anlatırken, çocukların kalçalarına vurmamaları konusunda da uyarı yapacak.

Yeni yürürlüğe giren bu yasa, diyaloga, karşılıklı saygıya dayalı yardımsever bir eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.