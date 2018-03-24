Fransa'da ölü sayısı 4'e yükseldi

Fransa'nın güneyinde bulunan Treves kasabasında dün yaşanan rehine krizinde ölü sayısı yükseldi. DAEŞ'li saldırgan bir süpermarkette bulunan insanları rehine olarak alıkoymuştu.

Olaya müdahale etmek için bölgeye gönderilen Yarbay rütbesindeki jandarma görevlisinin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı dörde yükselmiş oldu.

Arnaud Beltrame adındaki yarbayın rehinelerden biriyle yer değiştirdiği ve çıkan çatışmada ağır yaralandığı açıklandı. Beltrame hastaneye kaldırıltan sonra kurtarılamadı.

FRANSA'DAKİ DAEŞ SALDIRISI

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında, saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtmişti.



Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki 2 kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.



Gerard Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki süpermarkete giderek süpermarkettekileri rehin aldığını ve 2 kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.



Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.

