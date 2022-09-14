Fransa'da ötenazi ulusal düzeyde tartışmaya açılıyor

Fransa'da ülke çapında ötenazi ve yardımlı intihar gibi meselelerin ele alınacağı münazara başlatılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 06:21

Fransa'da ötenazi ulusal düzeyde tartışmaya açılıyor

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Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'a ötenazi yapıldığı açıklandı

Elysee Sarayından yapılan açıklamada,  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ötenazi ve yardımlı intihar gibi konulara ilişkin hukuki çerçevede değişikliğe gidilmesi hedefiyle ulusal çapta münazara başlatmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında Vatandaş Kongresi oluşturulacağı, Mart 2023'e kadar kongreden çıkan sonuçların kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.

ve yardımlı intihar gibi konuların uzmanlar, yetkililer, vatandaşlar ve siyasetçilerce tartışılacağı belirtildi.

Fransız basındaki haberlere göre, bu münazaranın, 2023 yılı sonunda bir yasa tasarısıyla sonuçlanması hedefleniyor.

2016'DA DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİ

Ülkede yasal çerçevede ötenaziye izin verilmezken, 2016'da yürürlüğe giren yasayla hastalığın son aşamasında bulunan kişiler için birtakım düzenlemeler getirildi.

Böylelikle, hasta daha önce hazırlattığı beyanla tedavisinin nasıl seyretmesini istediğini belirtiyor ve bu beyan doktorlar üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyor.

Bu yasa, sedasyon anestezisi ile hastanın derin bir şekilde uyutulmasını kapsıyor.

"Ötenazide" hastanın ölümüne sebep verecek müdahale dışarıdan gerçekleştirilirken, "yardımlı intiharda" bu müdahaleyi doğrudan kendisi yapıyor.

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