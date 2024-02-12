Fransa'da referandum: Kamuya açık alanlarda telefon yasaklandı

ÇOCUKLARA 15 YAŞINA KADAR AKILLI TELEFON YASAĞI



Kasaba aynı zamanda çocukların ekran kullanımına ilişkin bir yönetmeliği de onayladı. Yönetmeliğe göre sabahları, yatak odalarında, yatmadan önce veya yemek sırasında telefon ekranlarına maruz kalmak yok.



Ebeveynler, çocuklarına 15 yaşından önce akıllı telefon vermemeye dair yazılı bir anlaşma imzalarsa belediye çocuğa yalnızca aramalar için eski moda bir telefon verecek.



Toplam 277 kişi (seçmen kaydının yaklaşık yüzde 20'si) oy kullandı ve yüzde 54'ü evet oyu verdi.



Sağcı parti Les Républicains'in belediye başkanı Vincent Paul-Petit, akıllı telefon kullanımına ilişkin Fransa'da türünün ilk örneği olan bir belediye kararnamesi yazacak.



Bu yasa polis tarafından uygulanamıyor -akıllı telefonlara karşı ulusal bir yasa olmadığı için memurlar sokakta telefon kullanan insanları durduramıyor veya ceza kesemiyor- ancak belediye başkanı bunu bir teşvik ve telefon kullanımını sınırlamak için rehberlik uygulaması olarak tanımlıyor.



Esnaflardan pencerelere çıkartmalar yapıştırmaları ve insanlardan yavaşça telefonlarıyla ilgilenmeyi bırakmalarını rica etmeleri isteniyor.

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