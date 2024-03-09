Fransa'da tarihi kürtaj yasası Resmi Gazete'de yayınlandı

Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan tek maddelik yasa, bugün yürürlüğe girdi.



Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren yasaya göre, ülkede kürtaj hakkı Fransız Anayasası kapsamına girdi.



Önce Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulmuştu.



Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa, 30 Ocak'ta Ulusal Meclis, 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti.



Yasa, Parlamento üyelerinin tamamının bir araya geldiği Kongre'de 4 Mart'ta onaylanmıştı.



Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.



Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu.



Dünyada bir ilk: Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı Haberi Görüntüle