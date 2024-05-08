Katar'dan Refah'ta işgal ve soykırımı önleme çağrısı

Katar, İsrail'in Gazze'nin Mısır'la olan sınırını ele geçirmesi ve daha geniş bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Refah'ta işgali ve soykırımı önleme çağrısında bulundu.

Katar'dan Refah'ta işgal ve soykırımı önleme çağrısı

, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Refah için çağrı yaptı.

Doha yönetimi, 'in 'nin Mısır'la olan sınırını ele geçirmesi ve daha geniş bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından Refah'ta işgali ve soykırımı önleme çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, Mısır'la olan ana sınır kapısını ele geçirdikten sonra Gazze'deki hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

İsrail, uluslararası itirazlara rağmen Refah'a kara harekâtına başladı.

Yerlerinden edilmiş sivillerle dolu olan güney kentine yönelik saldırılar, yedi aydır devam eden savaşta bir rehine kurtarma ve ateşkes anlaşması yapmak üzere müzakereci ve arabulucuların Kahire'de bir araya geldiği sırada gerçekleşti.

Hamas'ın Doha'daki siyasi ofisine 2012'den bu yana ev sahipliği yapan Katar, Mısır ve ABD ile birlikte İsrail ve Filistinli grup arasında aylardır süren arabuluculuk faaliyetlerine katılıyor.

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