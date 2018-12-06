Fransız basını adını vermediği Cumhurbaşkanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerinde Sarı Yelekliler’in Cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini iddia etti.

Haberlerde Cumhurbaşkanlığının eylemcilerin Elysee Sarayı’nı hedef alabileceğinden ve bunun bir darbe teşebbüsü oluşturmasından kaygı duyduğu belirtildi.

“BİRKAÇ BİN AZILI EYLEMCİ PARİS’İ YIKMAYA VE ÖLDÜRMEYE GELECEK”



Adı verilmeyen yetkilinin basına , “Büyük bir şiddetten korkmamız için sebeplerimiz var, birkaç bin azılı eylemci Paris’i yıkmaya ve öldürmeye gelecek” şeklinde değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü. Haberlerde ayrıca istihbarat sorumlularının Elysee Sarayı’nı uyardığı ve silahlı eylemcilerin parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planladığını söylediği ifadesine yer verildi.



89 BİN POLİS, PARİS'İ ZIRHLI ARAÇLAR KORUYACAK



Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını ve sadece Paris'i 8 bin polisin yanı sıra bir düzine zırhlı aracın koruyacağını açıklarken, muhtemel şiddet eylemleri nedeniyle başkentte kepenklerin açılmayacağı belirtildi.



Philippe, TF1 kanalına yaptığı açıklamada, cumartesi ülke genelinde "sarı yeleklilerin" yapacağı gösterilerde yoğun güvenlik önemli alınacağını söyledi.



Gün içinde Senato'da yaptığı konuşmada ülke genelinde 65 bin polisin görev alacağını söyleyen Philippe, televizyon kanalındaki açıklamasında ise bu sayıyı 89 bine çıkardı.



PARİS'E 8 BİN POLİS, BİR DÜZİNE ZIRHLI ARAÇ

Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe, ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.



İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız." dedi.



Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005 olayları sonrası bir ilk olacak.



KEPENKLER AÇILMAYACAK

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.



Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.



Notta, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.



MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI İPTAL

Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.



PARİS'İN SEMBOLLERİ KAPATILACAK

Paris'in sembollerinde Eyfel Kulesi yönetiminden yapılan açıklamada da gösteriler nedeniyle kulenin ziyarete kapalı olacağı, önceden alınan biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.



Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.



GENSORU VERİLECEK



Fransa'daki sol partiler, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi amacıyla düzenledikleri protestolar hakkında pazartesi günü Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.



Fransız hükümetini protestolarla ilgili süreci iyi yönetememekle suçlayan Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF), bu gösteriler hakkında pazartesi Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunacaklarını belirtti.

PS Genel Sekreteri Olivier Faure, yaptığı açıklamada, pazartesi günü meclise sunacakları gensoru önergesiyle hükümete bu sorunun farklı yöntemlerle çözülebileceğini göstermek istediklerini belirtti.



LFI'li milletvekili Ugo Bernalicis, hükümetin bu sorunu yönetemediğini, bu nedenle bir çözüm bulabilmek için gensoru önergesini meclise sunacaklarını kaydetti.



Söz konusu gensoru önergesinin Ulusal Meclis'te görüşülebilmesi için 58 milletvekilinin imzası gerekiyor.



PROTESTOLAR



Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.



Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.?



Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.



Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.