Fransız ırkçı siyasetçi Zemmour protestosu: Göstericiler otele saldırdı

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor.



Fransız kimliği hakkında kitaplar kaleme alan Zemmour, yıllar içinde konuk olduğu televizyon programlarında İslam, göçmenler, Siyahiler, Araplar ve banliyöler hakkında sarf ettiği sözlerle polemik yarattı.



Zemmour, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve ilk turda elenmişti. Zemmour, ilk defa bir seçime katılmasına rağmen oyların yaklaşık yüzde 7'sini toplayarak 4. sırayı almıştı.