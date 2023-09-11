G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı

Ancak uzlaşmaya varmak hiç kolay olmadı. Ukrayna Savaşı, zirvenin en tartışmalı başlığıydı. Hintli bir yetkili, aralıksız 200 saatin üzerinde müzakere yürütüldüğünü, 300 ikili görüşme yapıldığını, taslağın 15 kez değiştirildiğini söyledi.