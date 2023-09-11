G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı

G20 Zirvesi'nin, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın hanesine başarı olarak yazıldığı yorumları yapılıyor. Zira Hindistan, sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşma sağlanması için yoğun çaba sarf etti. Sonunda da Rusya'ya doğrudan kınama çıkmadı. Liderler zirvenin ikinci gününde Gandi'nin anıt mezarını ziyaret etti. İşte zirve izlenimleri...

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 1

Zirvenin ikinci gününde liderler, Hindistan'ın bağımsızlık kahramanı Mahatma Gandhi'nin anıt mezarı başında toplandı. "Sönmeyen Ateş"in etrafında saygı duruşunda bulunuldu, anıta çelenk bırakıldı.

DÜNYA HABERLERİ

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 2

Ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuklarının boynuna birer atkı taktı. Hintçe'de "Khadi" adı verilen atkılar "kendi kendine yeten Hindistan'ı" simgeliyor.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 3

Anıt mezarda ayakkabı giymek yasak olduğu için bazı liderler yağmurun altında çıplak ayakla yürüdü. Bazıları ise terlik giydi.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 4

Hindistan asıllı İngiltere Başbakanı, Gandhi'nin anıtından önce başka bir tapınağı ziyaret etti. Sunak, eşi Akşata Muthy ile birlikte dua etti.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 5

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ziyaretin ardından Hindistan'dan ayrıldı. Mesajlarını, sonraki durağı Vietnam'dan verdi. Biden, Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa ihtiyaç duyulduğuna dair G20'de tatmin edici bir anlaşma sağlandığını söyledi.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 6

Ancak uzlaşmaya varmak hiç kolay olmadı. Ukrayna Savaşı, zirvenin en tartışmalı başlığıydı. Hintli bir yetkili, aralıksız 200 saatin üzerinde müzakere yürütüldüğünü, 300 ikili görüşme yapıldığını, taslağın 15 kez değiştirildiğini söyledi.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 7

Üzerinde uzlaşma sağlanan metinde doğrudan Rusya'ya kınama yer almadı.
Yerine "toprak kazanımı için güç kullanılmasını kınıyoruz" ifadesi yer aldı.
Biden'ın "tatmin edeci" bulduğu sonuç bildirgesi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da "başarı" olarak nitelendi.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 8

Zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping katılmadı.
Putin'in katılmama sebebinin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği yakalama kararı olabileceği belirtiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise coronavirüse yakalandığı için Hindistan'a gidemedi.

G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı - 9

Zirvenin sonunda dönem başkanlığı için sembolik devir-teslim töreni yapıldı.
Modi, tokmağı, Aralık'ta dönem başkanlığını devralacak Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya verdi.

Lula, Putin'in gelecek yıl Brezilya'da yapılacak zirveye tutuklanma endişesi olmadan katılabileceği mesajını vermişti.

DAHA FAZLA GÖSTER