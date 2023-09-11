G20 Zirvesi izlenimleri: Ortak metin 200 saat tartışıldı
G20 Zirvesi'nin, Hindistan, Brezilya ve Rusya'nın hanesine başarı olarak yazıldığı yorumları yapılıyor. Zira Hindistan, sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşma sağlanması için yoğun çaba sarf etti. Sonunda da Rusya'ya doğrudan kınama çıkmadı. Liderler zirvenin ikinci gününde Gandi'nin anıt mezarını ziyaret etti. İşte zirve izlenimleri...
Zirvenin ikinci gününde liderler, Hindistan'ın bağımsızlık kahramanı Mahatma Gandhi'nin anıt mezarı başında toplandı. "Sönmeyen Ateş"in etrafında saygı duruşunda bulunuldu, anıta çelenk bırakıldı.