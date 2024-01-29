Galler Prensi William'ın eşi Kate taburcu oldu

Batın bölgesinden ameliyat olan İngiltere Veliaht Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate'in hastaneden taburcu olduğu açıklandı.

Galler Prensi William'ın eşi Kate taburcu oldu

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate'in durumun iyi olduğu belirtildi. 

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Galler Prensesi Kate'in durumunun iyi ve iyileşme sürecinde olduğu açıklandı. Prens ve Prenses ameliyatın yapıldığı hastaneye tüm hizmetleri için teşekkür ettiği belirtildi.

42 yaşındaki Prenses Kate'te kanserli dokuya rastlanmadığı belirtiliyor.

Kate 16 Ocak'ta Londra'da özel bir hastanede ameliyat olmuştu.

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