Gazprom'un günlük gaz akışı 2008'den beri en düşük seviyede

Rus enerji şirketi Gazprom'un temmuzda sağladığı ortalama günlük gaz akışı, 774 milyon metreküple 2008 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 07:37

Gazprom'un günlük gaz akışı 2008'den beri en düşük seviyede

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Şirket, haziran ayına oranla temmuzda yüzde 14 daha az gaz pompaladı.

Gazprom'un bu yıl aktarım sağladığı gaz miktarı 262,4 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik azalmayı gösteriyor.

TRT 'de yer alan bilgilere göre Rus gaz şirketi, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 4'lük düşüşle 494,4 milyar metreküp üretim planladı.

Gazprom'un gaz sevkiyatındaki azalma, Avrupa ülkelerinde endişe oluşturuyor. Avrupa Birliği, enerji krizinin bloku resesyona sürüklemesini engellemeye çalışıyor. 

Rus üretici, müşterilerden gelen talep doğrultusunda gaz tedariki sağladığını belirtiyor.

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