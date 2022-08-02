Gazprom'un günlük gaz akışı 2008'den beri en düşük seviyede

Şirket, haziran ayına oranla temmuzda yüzde 14 daha az gaz pompaladı.



Gazprom'un bu yıl aktarım sağladığı gaz miktarı 262,4 milyar metreküpe ulaştı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik azalmayı gösteriyor.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Rus gaz şirketi, bu yıl, geçen yıla oranla yüzde 4'lük düşüşle 494,4 milyar metreküp üretim planladı.



Gazprom'un gaz sevkiyatındaki azalma, Avrupa ülkelerinde endişe oluşturuyor. Avrupa Birliği, enerji krizinin bloku resesyona sürüklemesini engellemeye çalışıyor.



Rus üretici, müşterilerden gelen talep doğrultusunda gaz tedariki sağladığını belirtiyor.