Gazze için 8 TIR daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kızılayı'nın Refah Sınır Kapısı'ndan 8 TIR'dan oluşan dördüncü insani yardım paketini Mısır Kızılayı'ndan teslim aldığı kaydedildi.



Açıklamada, TIR'lardan 5'inin su, 2'sinin gıda, 1'inin de ilaç taşıdığı belirtildi.



Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık "üçüncü" insani yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptığını söylemişti.



İlk yardım konvoyu 20, ikincisi ise 14 TIR'dan oluşuyordu ve bugünkü konvoy ile birlikte Gazze'ye giren yardım TIR'ı sayısı 62'ye yükselmiş oldu.

