İsrail-Hamas görüşmeleri: Ateşkes masası dağılıyor mu?

İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları devam ederken, gözler ateşkes görüşmelerine çevrildi.

İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor.



Hamas yetkilileri, ateşkes görüşmelerinin sona erdiğini ve heyetin Doha'ya dönmek üzere ayrıldığını açıkladı. Yetkililerin Hamas liderleriyle istişarede bulunacağı bildirildi.

Mısır medyası, Hamas heyetinin salı günü müzakereler için Mısır'a geri döneceğini duyurdu.



Reuters'ta yer alan haberde Gazze görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtildi.



CIA Direktörü William Burns'ün de Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile acil durum toplantısı gerçekleşmek üzere Doha'ya gideceği öğrenildi.



Ateşkes görüşmelerinde Hamas, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesi talebini yinelemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu talebi açıkça reddetmesi nedeniyle Gazze'de ateşkes ihtimali zayıf görünüyordu.



Bu arada ABD medyasına göre ABD, İsrail'e bir mühimmat sevkiyatını beklemeye aldı.