Gazze’de açlıktan ölen çocukların sayısı 10’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının 30 bini aştığını duyurdu.



Arabulucular İsrail ve Hamas arasında bir ateşkes anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, yardım kuruluşları ise Gazze'nin kuzeyi için "kıtlık alarmı" vermeyi sürdürüyor.



Gazze'deki Şifa hastanesinde "yetersiz beslenme, susuzluk ve yaygın kıtlık nedeniyle" çocukların öldüğünü söyleyen Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, bu ölümlerin daha fazla yaşanmaması için uluslararası kuruluşlara "derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.