Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Anlaşma şartlarına ilişkin haberler asılsız"

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takasına yönelik görüşmeler devam ediyor. Mısır'ın resmi haber kanalı Al Qahera, Hamas-İsrail müzakerelerinde olumlu ilerleme kaydedildiğini ancak anlaşma şartlarına ilişkin basında çıkan haberlerin hatalı olduğunu bildirdi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Anlaşma şartlarına ilişkin haberler asılsız"

’in Şeridi’ndeki saldırıları 212. gününde aralıksız devam ederken, ateşkes müzakereleri de Mısır’da sürüyor.

İsrail ile Hamas arasında başkent Kahire’de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinin sonuç verip vermeyeceği merakla takip ediliyor.

Mısır'ın resmi haber kanalı Al Qahera, Gazze'de planlanan ateşkes için Hamas-İsrail müzakerelerinde olumlu ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Ayrıca anlaşma şartlarına ilişkin basında çıkan haberlerin hatalı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Daha önce Hamas’ın "Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını açıkça içermeyen bir anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceği" yönünde çıkmıştı.

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