Gazze'de ateşkes çıkmazı: Mısırlı arabulucular devrede

Mısır'ın Al Qahara haber ajansına göre üst düzey Mısırlı bir yetkili ateşkes görüşmeleri ve rehine takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Üst düzey yetkili konuya ilişkin, Hamas'ın Kerem Şalom Sınır Kapısı'na yönelik gerçekleştirdiği ve İsrailli askerlerin ölümüyle sonuçlanan saldırısının "ateşkes görüşmelerinde çıkmaza" neden olduğunu söyledi.



Mısır heyeti ayrıca İsrail ile Hamas arasındaki mevcut anlaşmazlık ile ilgili görüşmeleri ve çabalarını yoğunlaştırma kararı aldı.

İsrail ordusu ise bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin, "sınırlı harekat kapsamında" tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Hamas tahliye kararının rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını belirtti.