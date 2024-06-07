Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ensari, "Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı." sözlerine yer vererek, Hamas'ın teklifi hâlâ incelemekte olduğunu belirtti.



Katar'ın Mısır ve ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari, "Özellikle mevcut müzakere durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, medyadaki yanlış haberlere kulak asmamak ve resmi kaynaklar dışında güvenilir olmayan medya haberlerini dikkate almamak gerekir." dedi.



BİDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını öngören ateşkes önerisini geçen hafta açıklamış, 3 aşamalı önerinin kalıcı ateşkese giden bir yol haritası olduğu belirtilmişti.



Aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu 17 ülke Hamas'a "kaybedecek zaman yok" diyerek, ateşkes teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor.