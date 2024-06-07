Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Sahada çatışmalar tüm hızıyla sürerken, bir yandan da Gazze'de ateşkes için müzakereler devam ediyor. Katar, Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması ve İsrail'le esir değişimine ilişkin son önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Gazze'de ateşkes olacak mı? | Katar: Hamas, Biden'ın teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar resmi haber ajansı QNA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensari, "Arabulucular, İsrail işgaliyle ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son öneriye Hamas'tan henüz bir yanıt almadı." sözlerine yer vererek, Hamas'ın teklifi hâlâ incelemekte olduğunu belirtti.

Katar'ın Mısır ve ile ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ifade eden Ensari, "Özellikle mevcut müzakere durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, medyadaki yanlış haberlere kulak asmamak ve resmi kaynaklar dışında güvenilir olmayan medya haberlerini dikkate almamak gerekir." dedi.

BİDEN'IN ATEŞKES ÖNERİSİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in 'den çekilmesi ve Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını öngören ateşkes önerisini geçen hafta açıklamış, 3 aşamalı önerinin kalıcı ateşkese giden bir yol haritası olduğu belirtilmişti. 

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu 17 ülke Hamas'a "kaybedecek zaman yok" diyerek, ateşkes teklifini kabul etmesi için baskı yapıyor.

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Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir takasıyla" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve esir takasını esas alan her türlü anlaşmaya olumlu ve ciddi yaklaşacaklarını belirtmişti.

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