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Gazze'de ateşkes olacak mı? Mossad da görüşmeler için Katar'a gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi. İsrail'in Katar ziyaretinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yarın İsrail’e gitmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi ise dikkat çekti.

Gazze'de ateşkes olacak mı? Mossad da görüşmeler için Katar'a gidiyor

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki heyeti yarın Doha’ya gidiyor.

Netanyahu’nun Doha’ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN DOLAYLI MÜZAKERE

Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.

Gazze'de ateşkes: İsrail heyeti Katar yolunda

Gazze'de ateşkes: İsrail heyeti Katar yolunda

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