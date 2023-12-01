Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

Son dakika haberi!
İsrai̇l ve Hamas tarafından ateşkesin devamı için resmi bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" saat 08.00 itibariyle sona erdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
"Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı." denilen açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." ifadeleri kullanıldı.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Reuters haber ajansı, Katarlı ve Mısırlı yetkililerin Gazze'de ateşkes için Hamas ve İsrail ile müzakerelere devam ettiğini aktardı.Katar Dışişleri Bakanlığı, nsani yardım molasının sona ermesinin ardından Gazze'de 'İsrail saldırganlığının' yeniden başlamasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Hamas, İsrail'in dün gece insani yardım arasını uzatma tekliflerini geri çevirdiğini, çünkü "İsrail'in saldırılarına devam etmek için önceden bir plan yaptığını" açıkladı.
HAN YUNUS, SAVAŞ ALANI İLAN EDİLDİ
İsrail ordusu, insani aranın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.
Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor. İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.
İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ BOMBALAMAYA BAŞLADI
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.
Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.
GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: ATEŞKESİN BİTİMİNDEN BU YANA EN AZ 32 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında 7 gün uygulanan ve bu sabah sona eren "insani ara"nın sağlık sistemine faydası olmadığını belirtti.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kudra, "İşgalci İsrail, insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu katliamlar geride çok sayıda şehit ve yaralı bırakıyor." ifadelerini kullandı.İnsani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını vurgulayan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "İnsani aranın bitmesinin ardından 3 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 32'ye çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." açıklamasını yaptı.
İSRAİL ORDUSU BİR GAZETECİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusu "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda bir gazeteciyi daha öldürdü.
Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sona eren "insani ara"nın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye düzenlediği saldırıda El Aksa televizyonu kameramanı Abdullah Derviş'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail'in gazetecileri hedef alarak gerçeklerin üzerini örtmek istediği, onları korkutmaya ve görevlerini yapmaktan alıkoymaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 71'e yükseldiği belirtildi.
7. GÜNDE HAMAS 8 REHİNEYİ BIRAKTI
İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının yedince gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan 2 Rusla birlikte dün Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail de 30 Filistinliyi cezaevinden bıraktığını duyurdu.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani ara"nın bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.
VİDEO: GAZZE YENİDEN BOMBARDIMAN ALTINDA
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- Haber
- Son Dakika Haberleri