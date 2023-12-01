Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

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İsrai̇l ve Hamas tarafından ateşkesin devamı için resmi bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" saat 08.00 itibariyle sona erdi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.



"Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı." denilen açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA



Reuters haber ajansı, Katarlı ve Mısırlı yetkililerin Gazze'de ateşkes için Hamas ve İsrail ile müzakerelere devam ettiğini aktardı.Katar Dışişleri Bakanlığı, nsani yardım molasının sona ermesinin ardından Gazze'de 'İsrail saldırganlığının' yeniden başlamasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hamas, İsrail'in dün gece insani yardım arasını uzatma tekliflerini geri çevirdiğini, çünkü "İsrail'in saldırılarına devam etmek için önceden bir plan yaptığını" açıkladı.

HAN YUNUS, SAVAŞ ALANI İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, insani aranın bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.



Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı.



İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor. İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

