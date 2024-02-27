Gazze'de hastaneler birer birer hizmet dışı kalıyor

Gazze'deki Avde Hastanesi yetkililerinden Doktor Muhammed Saliha düzenlediği basın toplantısında kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı olduğunu hatırlatarak, "Avde Hastanesinin de hizmet dışı kalması, bölge sakinlerinin temel sağlık hizmetlerinden tamamen mahrum kalmasına yol açacaktır" dedi.



Acil servisler, kadın doğum kliniklerinin yanı sıra ameliyathane, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de artık verilemez hale geldiğini ifade eden Muhammed bu hizmetlerin tamamen durma noktasına gelebileceğini vurguladı.



İsrail'in, büyük bölümünü hedef aldığı saldırıları ile 18 gün süren kuşatmasının ardından Avde Hastanesi, 11 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle zorlu şartlar altında hasta ve yaralılara yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

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