Gazze'de sınır kapısına saldırı: Yardım geçişleri durduruldu

Bugün öğle saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na havan topu atılmasının ardından çok sayıda İsraillinin öldüğü bildirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.



İsrail tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın ateş altında kalmasının ardından yardım geçişine kapatıldığı belirtildi.



Bölge Meclisi konuya ilişkin, "Kısa bir süre önce Kerem Şalom bölgesine roket atışı yapıldı. Açık alanda çok sayıda roket patladı ve bölgede yaralılar var. Yaralılar belediye sakinleri değil ve acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.



Hamas, sınır kapısına düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenerek saldırının hedefinin İsrail ordusuna ait bir üs olduğunu açıkladı.

