Gazze'de vize sorunu: Yardım çalışanları sınır dışı edilebilir

KİLİT YARDIM PERSONELİ BÖLGEDEN AYRILIYOR



Arouri, "Vizesi olmayan, ayrılmak zorunda kalan veya ayrılmaya hazırlanan 15 ülke yöneticimiz var" dedi ve ekiplerin uzaktan çalışmaya çalışmasına rağmen kilit personelin ayrılmasının operasyonları çok zor duruma soktuğunu da ekledi.



İsrail yeniden vize vermeye başlamazsa tüm yabancı insani yardım çalışanları, 2023'te verilen son vizelerin süresinin dolacağı sonbahar başlarında ülkeyi terk etmek zorunda kalacak.



BM yardım çalışanları da vize kısıtlamasından etkileniyor ve personele İsrail ve Gazze'ye yalnızca kısa süreli erişim izni veriliyor.

UNRWA şefi Philippe Lazzarini, BM genel kurul başkanına yazdığı lojistik zorlukları sıralayan bir mektupta, "Gazze'dekiler de dahil olmak üzere çoğu uluslararası personel için vizeler bir veya iki ay ile sınırlıydı" dedi.

