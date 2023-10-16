Gazzeli doktorlardan İsrail'e tepki: Hasta çocukları kıpırdatmak cinayettir

Kara harekatı öncesinde Gazze'nin kuzeyini boşaltmak isteyen İsrail, bölgedeki 22 hastanenin de tahliye edilmesini istiyor.

İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik uyarısı, doktorlardan da büyük tepki çekti. Cebaliye mülteci kampında görev yapan sağlıkçılar, yoğun bakımdaki bebeklerin hareket ettirilmesinin "cinayet" olacağını söylüyor.



Gazze'deki Kemal Edvan hastanesinin doktorları, "Eğer bu çocukları makinelerden ayırıp başka yere götürme fikrine katılıyorsanız dünya da insanlık kalmamış demektir." ifadelerini kullanıyor.



Filistinli Doktorlar, hastaları terk etmeyeceklerinin de altını çiziyor.

BM: GAZZE'DE 50 BİN HAMİLE DOĞUM HİZMETİNDEN YOKSUN

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.



UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.



Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.



Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.



Allen, "Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok" diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.



"Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu" diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.