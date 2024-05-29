Gazze’nin kuzeyine 2 hafta sonra ilk kez tıbbi yardım malzemesi ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DSÖ’nün Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'ne tıbbi malzeme teslim ettiğini ve bu teslimatın 2 hafta içinde şeridin kuzey kesimine ilk kez tıbbi malzeme ulaştırıldığını söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında, “DSÖ devam eden yoğun çatışmaların ortasında Gazze şehrindeki Al-Ahli Hastanesine ulaşmayı başardı. Bu, 13 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi’nin kuzeyine yapılan ilk görev” dedi.

Ghebreyesus, 15 bin litre yakıt, 14 hastane yatağının yanı sıra bin 500 insanın ihtiyacını karşılayacak ilaç ve travma malzemesinin teslim edildiğini aktararak, “Al-Ahli Hastanesi, temel cerrahi malzemelerden yoksun olarak tasarlandığından iki kat daha fazla insana hizmet veriyor.

Uzman personel bulunmaması nedeniyle akşamları hayat kurtaracak ameliyatlar yapılamıyor” dedi.

DSÖ Genel Direktörü, kontrol noktasındaki gecikmeler nedeniyle yakınlardaki bir hastaneye ulaşılamadığını ifade ederek, yollardaki tahribatın yanı sıra yakıt ve güvenli erişimin bulunmaması nedeniyle kuzeye doğru hareket etmenin zor olduğunu sözlerine ekledi. Kentin enkaz ve yıkıntılar ile dolu olduğunu kaydeden Ghebreyesus, “Ateşkes çağrımızı yineliyoruz” dedi.