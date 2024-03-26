Genç kız ölümden döndü | Elektronik sigara yüzünden ciğeri söndü

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı.

Bağımlılığı yüzünden sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

