Genelkurmay krizi büyüyor: Ukrayna ordusu "derin savunma" modunda

UKRAYNA ORDUSUNDA MÜHİMMAT EKSİKLİĞİ



Cumartesi akşamı Genelkurmay tarafından hazırlanan bir raporda, bölgedeki 15'ten fazla yerleşim birimine daha fazla hava saldırısının yanı sıra topçu ve havan ateşi açıldığı bildirildi.



Aynı bölgeden sorumlu üst düzey bir ordu sözcüsü olan İlya Yevlash'in Ukrayna televizyonunda yaptığı açıklamalarda Rusya'nın karşısındaki bir başka Ukrayna açığına, yani mühimmat eksikliğine dikkat çekti.



İlya Yevlash, "Ruslar hem teçhizat hem de personel bakımından üstün. Böyle bir gücü ve yoğunluğu yok etmek için çok fazla cephaneye ihtiyacımız var." dedi.



Yevlash, Rus askerlerinin de, Ukrayna'daki kadar olmasa da, olası mühimmat sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.



Daha önce Rus kuvvetleri tüm cephe hattı boyunca günde 60 bin mermi ateşlerken, bu sayı şu anda bunun yarısı kadar.



Rusya'dan nükleer silah açıklaması Haberi Görüntüle İKİ TARAFIN ASKERLERİ DE ÇOK YORGUN



Bölgedeki keskin nişancı birliğinde görev yapan Oleksandr isimli bir asker de, Ukrayna güçlerinin savunma moduna geçtiğini söyledi.



Oleksandr, "Derin savunma halindeyiz ve düşmanı tutmaya çalışıyoruz. Hem bizim adamlarımız hem de düşman yorgun." ifadelerini kullandı.



Zelenski'yle arası açılan Genelkurmay Başkanı Zalujni'nin görevden alınacağı konuşulmaya devam ediyor. Zelenski'nin Genelkurmaylık pozisyonu için Ukrayna askeri istihbarat şefi Kirilo Budanov ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'ye teklif götürdüğü ama iki ismin de teklifi reddettiği iddia ediliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin