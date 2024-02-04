Ukrayna'dan Lısıçansk'a saldırı: Çok sayıda ölü var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.



Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.