Ukrayna'dan Lısıçansk'a saldırı: Çok sayıda ölü var

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 10 kişi olduğu kaydedildi.
Enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün Lısıçansk kentindeki bir fırına Ukrayna ordusunca saldırı düzenlendiğini ve 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.
Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
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