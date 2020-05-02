Girit adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelen ilk bilgilere göre TSİ 15.51'de meydana gelen deprem can kaybına yol açmadı. Depremin, 6,65 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin 6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.



AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.



AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.



UZMANLAR NTV'YE YORUMLADI