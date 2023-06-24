Göçmen faciasının tanıkları konuştu: Bizi rahat bıraksalardı boğulmazdık

Yunanistan'daki tekne faciasının yankıları sürüyor. Batan göçmen teknesinde en az 81 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de kayıp.

Gemide bulunanların ifadeleri bir kaos ve çaresizlik tablosu çiziyor. İnsan hakları grupları, trajedinin hem daha fazla kanıt olduğunu hem de göçmen teknelerinin diğer ulusların sularına yasa dışı geri itilmesinde ölümcül sonuçları olan yeni bir modelin sonucu olduğunu iddia ediyor.



Teknede 750 Pakistanlı, Suriyeli, Mısırlı ve Filistinli mülteci ve göçmen taşıyordu. Sadece 104 kişi sağ olarak kurtarıldı.

