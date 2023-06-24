Göçmen faciasının tanıkları konuştu: Bizi rahat bıraksalardı boğulmazdık

Yunanistan'daki tekne faciasının yankıları sürüyor. Batan göçmen teknesinde en az 81 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de kayıp.
Gemide bulunanların ifadeleri bir kaos ve çaresizlik tablosu çiziyor. İnsan hakları grupları, trajedinin hem daha fazla kanıt olduğunu hem de göçmen teknelerinin diğer ulusların sularına yasa dışı geri itilmesinde ölümcül sonuçları olan yeni bir modelin sonucu olduğunu iddia ediyor.
Teknede 750 Pakistanlı, Suriyeli, Mısırlı ve Filistinli mülteci ve göçmen taşıyordu. Sadece 104 kişi sağ olarak kurtarıldı.
"BİZİ RAHAT BIRAKSALAR BOĞULMAZDIK"
CNN, güvenlik nedenleriyle ve hem Yunanistan'daki hem de ülke içindeki yetkililerden misilleme korkusuyla isimlerini vermek istemeyen gemi kazasından sağ kurtulan çok sayıda kişi ve onların akrabalarıyla röportaj yaptı.
"Bizi rahat bıraksalardı boğulmazdık" diyen bir kişi, Yunan sahil güvenlik gemisinin trol teknesine birçok kez yaklaşarak gemiyi çekmek için halat bağlamaya çalıştığını ve bunun sonucunda teknenin alabora olduğunu anlattı.
Rami, yaşadıklarını "Bizi üçüncü kez çektiklerinde tekne sağa doğru sallandı ve herkes bağırıyordu, insanlar denize düşmeye başladı ve tekne alabora oldu ve artık kimse kimseyi görmedi" diyerek anlattı.
Felakete sahil güvenliğin yaptığı manevranın neden olduğunu söyleyen Mostafa isimli bir Suriyeli de “Yunan kaptan bizi çok hızlı çekti, aşırı hızlıydı, bu da teknemizin batmasına neden oldu” dedi.
YUNANİSTAN İDDİALARI REDDEDİYOR
Sahil güvenlik sözcüsü Nikos Alexiou geçen hafta yaptıığ açıklamada, tekneye yaklaşmadıklarını belirtmiş ve panikten dolayı teknenin alabora olduğunu söylemişti. Alexiou, "Tekne alabora olduğunda, teknenin yanında bile değildik. Onu nasıl çekiyor olabiliriz?” Bunun yerine, yalnızca "yakın mesafeden gözlemledikleri" ve "muhtemelen paniğin neden olduğu ağırlık değişikliğinin" teknenin devrilmesine neden olduğunu iddia etti.
Trajedinin nedenine ilişkin resmi soruşturma halen devam ediyor.
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