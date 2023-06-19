Göçmen teknesi göz göre göre mi battı? Yunan yetkililerin şüpheli açıklamaları

Geçen hafta Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında bir göçmen teknesi battı. Yaşanan faciada 78 kişinin öldüğü tespit edilirken 100'den fazla kişi sağ olarak kurtarıldı.



Birleşmiş Milletler'in açıklaması ise yaşanan facianın çok daha büyük olduğunu ortaya koyuyor. BM, gemide kapasitenin çok üzerinde yolcunun bulunduğunu ve en az 500 kayıp olduğunu söylüyor. Kayıp kişiler için umut penceresinin kapanmak üzere olduğu ifade ediliyor.



Umuda yolculuk için hayatlarını tehlikeye atan onlarca insanın ölümü, olayda bir ihmal mi yaşandı sorusunu akıllara getirdi. Nitekim Birleşmiş Milletler de gemiye yönelik tam ölçekli bir kurtarma operayonu için çok geç kalındığını belirtip, Yunan görevlilerin olaya yaklaşımı hakkında soruşturma çağrısı yaptı.

Yunan yetkililer geminin hareket halinde olduğunu öne sürüyor. BBC'nin ulaştığı verilere göre ise gemi batmadan saatler önce hareket etmeyi durdurmuştu. Yüzlerce insan denizin ortasında kalmıştı.

FRONTEX: YUNAN YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRDİK

