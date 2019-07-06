İlişkili Haberler İtalya'da yeni bir kaçak göçmen sorunu

Kurtardığı göçmenlerle İtalya limanlarına yanaşmasına izin verilmeyen, ardından Lampedusa Adası limanına izinsiz yanaşan Alman gemi kaptanı Carola Rackete, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Rackete, kendisini hedef gösteren İtalya İçişleri Bakanı'na dava açmaya hazırlanıyor.



Rackete'in avukatı müvekkiline ‘korsan’ ve ‘kanun kaçağı’ diye hitap eden ve onu İtalya’dan sınırdışı edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye hakaret davası açacaklarını duyurdu.



Avukat, İtalya İçişleri Bakanı’nın nefreti körüklediğini söyleyerek “Hakaret davası açmak, mesaj vermenin bir yoludur” dedi. Salvini’nin davayı kaybetmesi halinde tazminat cezası alacağına dikkat çeken avukat, “İnsanları cüzdanlarından vurduğunuzda, kimseye haksız yere hakaret edemeyeceklerini anlarlar” dedi.

Salvini ise bu açıklamarı bir düelloya çevirerek "Bırakın zengin ve şımarık bir Alman komünisti, gangsterler beni korkutmaz” diye konuştu.