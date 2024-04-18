Google, İsrail'le yapılan sözleşmeyi protesto eden 28 çalışanını işten attı

Google, işçilerin, şirketin İsrail hükümeti ile yaptığı sözleşmeyi protesto etmesinin ardından 28 çalışanın işine son verdi.

Google çalışanları önceki gün bu anlaşmayı protesto etmek amacıyla şirketin New York ve Kaliforniya ofislerinde oturma eylemine katılmıştı.

Bir gün önce dokuz çalışan ise iki ofise izinsiz girme suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada "Diğer çalışanların çalışmalarını fiziksel olarak engellemek ve tesislerimize erişimlerini engellemek politikalarımızın açık bir ihlalidir ve tamamen kabul edilemez bir davranıştır" dedi.

İşten çıkarılmalardan yıllar önce, şirket yönetimi ile bazı aktivist çalışanlar arasında, Google ve Amazon'un İsrail hükümetine yapay zeka gibi bulut hizmetleri sağlamak için yaptığı 1,2 milyar dolarlık anlaşma olan Nimbus Projesi nedeniyle gerginlikler yaşanıyordu.

Ekim ayında Gazze'de savaş başladığından beri bu anlaşmazlık derinleşmişti.

Google kısa süre önce New York'taki bir İsrail teknoloji konferansını aksatan bir çalışanını kovdu. Hatta şirket, çalışanlarının çatışma hakkında tartışmaları nedeniyle kurumsal bir forumda değişiklik yapmayı planlıyor.

Google protestoları soruşturmaya devam edeceğini bildirirken, Kaliforniya Sunnyvale'de çalışanlar Google Cloud'un baş yöneticisi Thomas Kurian'ın ofisini terk etmeyi reddetti.

Oturma eylemlerini organize eden No Tech For Apartheid adlı gruba bağlı Google çalışanları, yaptıkları açıklamada işten çıkarmaların "aleni bir misilleme eylemi" olduğunu söyledi.