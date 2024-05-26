Google'ın yapay zekası Barack Obama için Müslüman dedi

Google'ın arama kısmına entegre ettiği yeni yapay zeka özelliğinin, kullanıcılara bazı yanlış bilgiler verdiği ortaya çıktı.

İlk olarak ABD'de kullanıma sunulmaya başlanan yapay zeka destekli arama özelliği, tanıtılmasının üzerinden 2 hafta geçmeden sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bir kullanıcının "ABD'de kaç Müslüman başkan olduğu" sorusuna "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Müslüman başkanı oldu, Barack Hüseyin Obama." yanıtını verdi.

"AI Overview" adlı yapay zekalı arama özelliği, arama kısmının en üst kısmında soruya verilen yanıtların özetini gösteriyor. Google, yapay zekanın verdiği bazı yanlış cevapların şirketin politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını doğruladı.

