Google'ın yapay zekası Barack Obama için Müslüman dedi

Google'ın yapay zeka destekli arama motoru, Hristiyan olduğu bilinen Barack Obama'yı ABD'nin ilk "Müslüman" başkanı ilan etti.

Google'ın yapay zekası Barack Obama için Müslüman dedi
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'ın arama kısmına entegre ettiği yeni özelliğinin, kullanıcılara bazı yanlış bilgiler verdiği ortaya çıktı.

İlk olarak 'de kullanıma sunulmaya başlanan yapay zeka destekli arama özelliği, tanıtılmasının üzerinden 2 hafta geçmeden sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Bir kullanıcının "ABD'de kaç başkan olduğu" sorusuna "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Müslüman başkanı oldu, Barack Hüseyin Obama." yanıtını verdi.

"AI Overview" adlı yapay zekalı arama özelliği, arama kısmının en üst kısmında soruya verilen yanıtların özetini gösteriyor. Google, yapay zekanın verdiği bazı yanlış cevapların şirketin politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını doğruladı.

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