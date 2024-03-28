ABD'de seçim yarışı: Eski Başkan Obama devreye girdi

ODAK NOKTASI GAZZE OLACAK



Seçime kadar önümüzdeki yedi ay boyunca Obama bağış toplama çağrıları yapacak ve genç Amerikalıları, özellikle de Biden'ın adaylığı açısından zayıf nokta olarak görülen siyahi ve Latin kökenli seçmenleri çekmeye yardımcı olacak.



Obama, hem dış politikada hem de iç politikada Biden'ın en büyük zorluklarından biri haline gelen İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla ilgili endişelerini dile getirmekten çekinmedi.

Gazze'deki insanlık dramı, Obama'nın seçmenlere yapacağı konuşmanın ana odak noktası olacak.

OBAMA DESTEK KONUSUNDA NET



Biden'ın kıdemli danışmanlarından biri, Obama'nın eski başkan yardımcısının yeniden seçilme çabalarına hizmet etme isteği konusunda net olduğunu söyledi.



Danışman, "Zamanını cömertçe ayırdı ve bu kampanyaya tamamen dahil olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.