ABD'de seçim yarışı: Eski Başkan Obama devreye girdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, geçen Cuma günü Beyaz Saray'da eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı ziyaret etti.
CNN'in bildirdiğine göre Obama son zamanlarda kasım ayındaki seçimlerde Biden ve Trump'ın kafa kafaya gidecek olmasından oldukça endişeli.
Seçime hazırlıklı olunması gerektiğini düşünen Obama'nın Beyaz Saray'a dönüşü büyük ölçekli bir "çalışma ziyareti" olarak değerlendirildi.
"BIDEN'I BEYAZ SARAYA GERİ GÖNDERMELİYİZ"
Obama yayınlanan videoda, "Daha fazlasını yapma şansımız var, ancak bu yalnızca Joe ve Kamala'yı kasım ayında Beyaz Saray'a geri gönderirsek olur. O halde çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
CNN'in görüşme sırasında orada olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Obama seçim hazırlıkları için Biden'a tüyolar vererek, kasım ayındaki seçimlerde sağlık hizmetlerinin siyasi açıdan güçlü ve önemli bir konu olacağını söyledi.
Eski başkan, mevcut başkanın geçen yıl yeniden seçildiğini duyurmasından bu yana, özellikle kamuya açık bağış toplama çağrıları ile başkana yardım ediyor.
ODAK NOKTASI GAZZE OLACAK
Seçime kadar önümüzdeki yedi ay boyunca Obama bağış toplama çağrıları yapacak ve genç Amerikalıları, özellikle de Biden'ın adaylığı açısından zayıf nokta olarak görülen siyahi ve Latin kökenli seçmenleri çekmeye yardımcı olacak.
Obama, hem dış politikada hem de iç politikada Biden'ın en büyük zorluklarından biri haline gelen İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla ilgili endişelerini dile getirmekten çekinmedi.
Gazze'deki insanlık dramı, Obama'nın seçmenlere yapacağı konuşmanın ana odak noktası olacak.
OBAMA DESTEK KONUSUNDA NET
Biden'ın kıdemli danışmanlarından biri, Obama'nın eski başkan yardımcısının yeniden seçilme çabalarına hizmet etme isteği konusunda net olduğunu söyledi.
Danışman, "Zamanını cömertçe ayırdı ve bu kampanyaya tamamen dahil olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Donald Trump
- Dünya
- Joe Biden
- Abd
- Barrack Obama