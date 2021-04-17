Gözaltına alınan Ukrayna konsolosu serbest bırakıldı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" iddiasıyla gözaltına aldı. Konsolosun birkaç saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor.



Interfax haber ajansına göre Sosonyuk, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken suçüstü yakalandı.

Bunun üzerine Ukraynalı konsolos gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise konsolosun birkaç saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığını bildirdi. Olay, Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi daha da artıracak nitelikte.

"UKRAYNA, KAPSAMLI BİR YANIT VERECEK"



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya’da FSB tarafından gözaltına alınan Aleksandr Sosonyuk’a ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın olaya ilişkin kapsamlı bir yanıt verme hazırlığında olduğun söyledi.

Nikolenko, "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerinde başka bir provokasyon. Rus kolluk kuvvetleri, St. Petersburg'daki Ukrayna Başkonsolosluğunun bir çalışanını gözaltına aldı. Diplomat şu anda Ukrayna diplomatik kurumunda" dedi.